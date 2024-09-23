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Beyaz Gazete
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Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 455’e, yaralıların sayısı ise 95 bin 878’e yükseldi.

Ekleme: 23.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e yükseldi
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 353 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

41 BİN 455 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 455’e, yaralıların sayısının 95 bin 878’e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e yükseldi