Edirne'ye Bulgar ve Yunan turist akını

Edirne'de günübirlik alışveriş için gelen komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, sınır kapılarında gurbetçi vatandaşların oluşturdukları yoğunluk nedeniyle yaz aylarında gelişlerine ara verdi.Sınır kapılarındaki yoğunluk, eylül ayı itibarıyla sona erince esnafın beklediği Bulgar ve Yunan turistler yeniden kente akın etmeye başladı.İğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan turistler, kurulan Ulus Pazarı başta olmak üzere tarihi çarşılar ve marketlerden alışverişlerini yapıyor.ETSO Başkanı Sezai Irmak, komşu ülkelerden gelen turistlerin yaz aylarında her sene gelişlerine bir süre ara verdiğini anlattı. Irmak, "Bunlar, her sene yaz aylarında gurbetçi sezonunda ara veriyor. Malum yaz ayında bunların da işleri var. Kışlık tarhanasını yapacak, salçasını yapacak. Bir de gümrüklerde yoğunluk olduğundan bu yıl gümrük geçişi, geçen yıla nazaran daha kısa süreye indi. Ama günübirlik gelecek bir insan 10 saat gümrükte neden beklesin? Bu seyahate 2 ay, 2,5 ay ara veriyor. Yoksa o şehir efsanesinde anlatıldığı gibi Bulgarlar kaçtı, bizi terk etti diye bir şey yok. Hiçbir yere gitmez çünkü buradan komşu illere gidip, bizden daha cazip bir şey bulamazlar" dedi.Irmak, komşu ülke vatandaşlarının yeniden yoğun şekilde gelmeye başladığını belirterek, "Yine eskisi gibi yoğun biçimde gelmeye başladılar. Eylül ayı 15'inden itibaren, ortasından itibaren. Gümrüklerde sıra yok, komşular burada. Örneğin pandemide Edirne ekonomisini onlar, ayakta tuttu. Şimdi de aslında iki faktör var; üniversitenin açılması, bu sene 35-40 bin yeni öğrenci geldi. Öğrenciler ve günübirlikçiler, bu iki grup da Edirne ekonomisini canlı tutuyor" diye konuştu.Kentteki farklı sektörlerdeki fiyat değişkenliğine de dikkat çeken Irmak, "Bulgaristan'dan akrabalarımız da var, gelip gidiyorlar. Gümrükte bir sorunla karşılaşmadan girip görüyor, müşahede ediyoruz. Fiyatlar göreceli. İyi mal, iyi fiyat. Tabii belli ürünlerde, yeme içme sektöründe falan herkesin tarifesi var. Tarife bulundurma zorunluluğu var. Ama dediğim gibi üniversiteyle beraber Edirne nüfusu 200 bini aştı. İhlaller de olabilir. Bunlara şikayet olduğunda anında müdahale ediliyor. Ticaret Müdürlüğümüzün ekipleri, Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün ekipleri, sık sık kontrol ediyor. Bize de intikal eden bir şey olursa hızla üstüne gideriz" dedi.Komşu ülkeden gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan Ulus Pazarı'nın Esnaf Kooperatifi Başkanı Barış Atkoşan da "Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelere geri dönmesi ile birlikte sınır kapıları oldukça sakin. Tabii ki bunu uzun dönemden beri bekleyen Bulgar turistler de fırsata çevirmiş durumda. Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'ye akın akın geliyorlar ve her zamanki gibi ilk durakları Edirne Ulus Pazarı. Bu bizim için memnuniyet verici. Demek ki uzunca bir aradan sonra Bulgar turistler, yine Ulus Pazarı'nı unutmamış. Ulus Pazarı eski günlerine döndü diyebiliriz. 3 haftadan beri çok güzel bir yoğunluğumuz var" diye konuştu.Bostanpazarı semtinde şarküteri işleten Metin Doğan ise kentte fiyatların pahalı olmasından dolayı komşu ülke vatandaşlarının eskisi gibi yoğun gelmediğini söyledi. Doğan, "Fiyatların biraz daha aşağıda olması gerekiyor. Bu insanlar geldiğinde otoparkta araba bıraktığı zaman fiyatı 10 liraysa 10 lira alması gerekiyor, 100 lira almaması gerekiyor. Bugün çarşıda bir döner yiyor, 60 lira yazan fiyattan 100 lira alınıyor. Bunu yapmaması gerekiyor. Bunlar gelmediği zaman, Edirne'nin ekonomisi biter. Bunu hep her zaman dile getiriyorum. Esnaf olarak hepimiz rahatsızız, fiyat dengesizliği de çok" dedi. Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Sira Angelova da fiyatların pahalılığından yakındı. Angelova, "Ara ara geliyoruz, trafik çok yoğun değil. Burada pahalılık olduğu için çok sık gelemiyoruz. Geldiğimizde de deterjan, peynir, zeytin ve tatlı gibi şeyler alıyoruz, biraz da geziyoruz" diye konuştu.