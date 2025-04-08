İsrailli askerden kan donduran itiraf! Katiller ‘drone maliyetli’ deyip bunu da yaptı: Sivillerden canlı kalkan ordusu kurduk!

Gazze işgalinde ikinci aşamayı başlatan ve Filistin halkına yönelik soykırımda şiddeti artıran İsrail ordusunun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Gazze Şeridi'ni enkaz yığınına döndüren İsrail ordusu, artık 'terör' bahanesinin arkasına saklanmaya dahi gerek görmüyor.18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlatan İsrail ordusu, şimdiye dek tutulabilen kayıtlara göre 50 bin 752 Filistinli sivili katletti.Gazze'de akılalmaz bir vahşete imza atan İsrail ordusuyla ilgili yeni bir ifşa geldi. İsrail basınına konuşan eski bir ordu mensubu, Filistinli sivillere uygulanan eziyet yöntemini anlattı. Haaretz gazetesine konuşan, ismi güvenlik nedeniyle açıklanmayan eski İsrailli asker açık açık 'masum Filistinlilerden gruplar sistematik olarak insan kalkanı olarak kullanılıyor' itirafında bulundu.İNSANLIK DIŞI 'SİVRİSİNEK PROTOKOLÜ'İsrailli gazetenin haberinde, kan donduran ayrıntılar yer aldı. Gazze'de İsrail askerleri günde en az altı kez canlı kalkan olarak Filistinlileri kullandığını anlatan eski asker, 'Gazze'de dokuz ay görev yaptım ve ilk olarak Aralık 2023'te 'sivrisinek protokolü' adı verilen bu uygulamayla karşılaştım.' sözlerini kullandı.İşgal sırasında sokaklardan hiçbir bahane olmaksızın toplanan, esir olarak tutulan ve köleleştirilmeye çalışılan sivil Filistinlilere 'shawish' adını takan İsrail ordusu, aylar içinde bu uygulamanın akılalmaz biçimde yaygınlaştığını aktardı.FİLİSTİNLİ SİVİLLERDEN OLUŞTURULAN BİR 'ALT-ORDU' VARHer İsrail birliğinin, 'shawish' adı verilen Filistinli canlı kalkan grupları bulundurduğunu söyleyen asker, 'Hiçbir piyade kuvveti bir shawish (Filistinli canlı kalkan) temizlemeden bir eve girmiyor. Bu, bir bölükte dört, bir taburda on iki ve bir tugayda en az 36 shawish olduğu anlamına geliyor. İsrail, kölelerden oluşan bir 'alt ordu' işletiyor.Prosedür oldukça basit. Masum Filistinliler, Hamas üyelerinin veya patlayıcıların olmadığından emin olmak için Gazze'deki evlere girmeye ve onları temizlemeye zorlanıyor.' sözlerini kullandı.Uygulamaya 'sivrisinek protokolü' adını veren Tugay komutanının, sivillerin insan olarak görülmesini engellemek için bu adı seçtiğinin altını çizen eski asker, 'Filistinli sivillerin ölüme gönderilmesi o kadar normalleştirilmişti ki halüsinasyon gördüğümü sandım.' sözleriyle vahşeti aktardı.MİDE BULANDIRAN 'MASRAFSIZ' VURGUSUGenelkurmay Başkanı'ndan sahadaki en üst düzey personele kadar ordunun tüm birimlerinin insan kalkanlarının kullanımından haberi olduğunun altını çizen asker, kimsenin bunu engellemeye çalışmadığını, aksine bu uygulamanın 'daha masrafsız ve daha hızlı olduğu için' tercih edildiğini aktardı. 'Filistinlileri insan kalkanı olarak hareket etmeye zorladık çünkü bu IDF birlikleri için daha güvenli ve daha hızlıydı.DRONE YERİNE FİLİSTİNLİLERİ GÖNDERDİLEREvlere insan kalkanları kullanmadan da girebilirdik. Aylarca önden drone veya köpek göndererek bu uygulamayı yapıyorduk. Ancak sivilleri göndermek çok daha hızlı sonuç veriyordu' itirafında bulunan askerin sözleri kan dondurdu.YAŞLI ADAMA KAN DONDURAN İŞKENCECanlı kalkan olarak kullanılan Filistinli sivillerin akıbetine de yer veren asker, bu sivillere 'kirli işler yaptırıldıktan sonra ne olduğunu bilmediğini' savundu. Asker, 'Canlı kalkan tarafından temizlenmiş bir evde bir Hamas üyesiyle karşılaştılar. Canlı kalkan olarak kullanılan kişi Filistinli yaşlı bir adamdı ve hata yaptığını anladığında o kadar korktu ki altına kaçırdı. Ona bu olaydan dolayı ne olduğunu bilmiyorum. Bir daha hiç görmedim.' Sözleriyle vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.