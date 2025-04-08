Milyarlık yatırım çürümeye terk edildi! AK Parti'den sert tepki

Satış talebi, Keçiören Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Belediye Meclisi'ne sunuldu. Yazıda, 91937 ada, 11 parselde kayıtlı ve sadece Cumhuriyet Kulesi'nin bulunduğu taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satılması, trampaya konu edilmesi veya kat karşılığı ihaleye çıkartılması için başkanlık makamına tam yetki verilmesi talep ediliyor.YAPILAN YATIRIM ÇÖP MÜ OLACAK?Cumhuriyet Kulesi, temeli 2003'te atılan ve 197 metre yüksekliğiyle Ankara'nın en yüksek yapısı olarak öne çıkan dev bir projeydi. Tam 21 yıl süren yapım süreci sonunda 18 Mart 2024'te AK Partili eski başkan Turgut Altınok döneminde hizmete açılmış, ancak yerel seçimlerde CHP'nin göreve gelmesiyle birlikte sadece birkaç hafta sonra kapatılmıştı.İçerisinde döner restoran, VIP salon, bilim merkezi, sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, sauna, alışveriş merkezi, nikah salonu ve 350 araçlık otopark gibi birçok fonksiyona sahip olan kule, kısa süreli hizmetin ardından kapatılarak çürümeye terk edildi.2. ANKAPARK VAKASISeçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk açıklamalarda “yapılanı yıkmayacağız” diyerek kamuoyuna ılımlı mesajlar veren Mesut Özarslan, kulenin açılışının “natamam” olduğunu ve halk için tehlike arz ettiğini iddia etmişti. Ancak geçen altı ayda hiçbir adım atılmadı; aksine şimdi kule tamamen elden çıkarılmak isteniyor.Bu gelişme, akıllara hemen Ankapark'ı getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelir gelmez Ankapark'ı kapatmış, çürümeye bırakmış ve ardından satışı için girişimlerde bulunmuştu. Şimdi, Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Özarslan'ın aynı yolu izlemesi, Keçiörenliler tarafından “intikam siyaseti” olarak yorumlanıyor.‘'CHP ARTIK YAPMAK DEĞİL, SATMAK ÜZERİNE KURULU BİR PARTİ HALİNE GELMİŞTİR.''Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, CHP'li Keçiören Belediyesi'nin Cumhuriyet Kulesi ve Ihlamur Kasrı gibi sembol yapıları satışa çıkarma kararını sert bir dille eleştirdi. Yalçın, yaptığı açıklamada, 'CHP'li belediyelerde yapmak yerine yıkmak, almak yerine satmak moda oldu.' ifadelerini kullandı.Yalçın ayrıca,‘'CHP'li belediyelerde yapmak yerine yıkmak, almak yerine satmak moda oldu. Keçiören Belediyesi'de bu kervana katıldı. Göreve geldiği günden bu yana polemikler dışında hiçbir hizmetiyle anılmayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, geçtiğimiz günlerde belediye meclisinden, Keçiören'in simge yapılarından Cumhuriyet Kulesi ve Ihlamur Kasrı gibi önemli projeleri satmak için yetki aldı.CHP'nin kuruluş felsefesine ve Cumhuriyet değerlerine tamamen aykırı olan bu karar, maalesef parti yönetiminin genel yaklaşımıyla örtüşüyor. CHP artık yapmak değil, satmak üzerine kurulu bir parti haline gelmiştir. Bunu sadece Keçiören'de değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de görüyoruz. Her ay onlarca, yüzlerce taşınmazı satışa çıkararak, Ankara'yı adeta parsel parsel elden çıkarıyorlar.Şimdi bu talan politikasına Keçiören Belediyesi de dahil oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı anısına inşa edilen Cumhuriyet Kulesi, yalnızca Keçiören'in değil, tüm Ankara'nın önemli bir değeridir. Böylesine sembolik bir esere sahip çıkmak yerine, onu satmayı tercih etmek akıl alır gibi değildir.Bu yanlış ve talihsiz kararı şiddetle kınıyoruz. Keçiören Belediye Başkanı ve yönetimini, bu hatadan derhal dönmeye ve Keçiören'in değerlerini korumaya çağırıyoruz. Cumhuriyet'in mirasını satmak değil, yaşatmak asıl görevleri olmalıdır!'' dedi.‘'AK PARTİ OLARAK, ANKARA'YA VE KEÇİÖREN'E DEĞER KATMAYAN, AKSİNE YATIRIMLARA DÜŞMAN, ŞEHRİ SÖNÜKLEŞTİREN BU ZİHNİYETE KARŞIYIZ.''AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal'da, karara sert tepki gösterdi. Ünal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;‘'Keçiören Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle AK Partili Keçiören Belediyesi'nce açılmış, Başkent'e mâl olmuş simge bir eserdir.Bu eserin, Ankaralı hemşehrilerimize hizmet etmesi gerekirken, CHP'li yönetimin iş başına gelmesiyle birlikte 2024 Nisan ayından beri kapalı vaziyettedir. Kule içerisinde büyük bir nikâh salonu, kütüphane, seyir terası gibi birçok nitelikli alan bulunmaktadır.Maalesef Keçiören Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla satılması için karar alınmıştır. Böylesi simge eserlerin satılarak elden çıkarılması kabul edilemez. Çünkü bu tarz eserler hem kültürümüze hem de şehir turizmine ciddi değer katar.Bölge; Estergon Kalesi, Tuna Şelalesi, Cumhuriyet Kulesi, seyirlik teleferik seferleri, botanik bahçesi ve Ihlamur Vadisi gibi eserlerin iç içe geçtiği, Keçiören'in merkezi ve sembolü konumundadır.CHP'li yeni yönetim, Keçiören'e yatırım yapacağına, bu sembol eserleri dahi ölüme terk etmektedir.AK Parti olarak, Ankara'ya ve Keçiören'e değer katmayan, aksine yatırımlara düşman, şehri sönükleştiren bu zihniyete karşıyız.''