Araç sahiplerine müjde! Yarın da indirim geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan çöküş Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelere yarıyor! Bu da araç sahiplerine yansıyor. Bugün motorine indirim geldi! Yarın ise benzine indirim geliyor...

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan çöküş Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelere yarıyor! Bu da araç sahiplerine yansıyor. Çarşamba gününden itibaren motorine indirim geliyor!MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİMBugünden geçerli olmak üzere motorine 2,64 TL indirim yapıldı. Benzine ise perşembe gününden itibaren 2,15 TL'lik indirim bekleniyor.Benzin litre fiyatı: 46,53 TLMotorin litre fiyatı: 43,77 TLLPG litre fiyatı: 27,59 TLBenzin litre fiyatı: 46.38 TLMotorin litre fiyatı: 43,65 TLLPG litre fiyatı: 26.99 TLBenzin litre fiyatı: 47,08 TLMotorin litre fiyatı: 44,50 TLLPG litre fiyatı: 27.49 TLBenzin litre fiyatı: 47,45 TLMotorin litre fiyatı: 44,87 TLLPG litre fiyatı: 27.34 TL