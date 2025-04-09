Araç sahiplerine müjde! Yarın da indirim geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan çöküş Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelere yarıyor! Bu da araç sahiplerine yansıyor. Bugün motorine indirim geldi! Yarın ise benzine indirim geliyor...
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan çöküş Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelere yarıyor! Bu da araç sahiplerine yansıyor. Çarşamba gününden itibaren motorine indirim geliyor!
MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM
Bugünden geçerli olmak üzere motorine 2,64 TL indirim yapıldı. Benzine ise perşembe gününden itibaren 2,15 TL'lik indirim bekleniyor.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46,53 TL
Motorin litre fiyatı: 43,77 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.38 TL
Motorin litre fiyatı: 43,65 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47,08 TL
Motorin litre fiyatı: 44,50 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47,45 TL
Motorin litre fiyatı: 44,87 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL