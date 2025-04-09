Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden orta kuvvette, yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun doğusunda, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların; Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Perşembe (10.04.2025) günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar (5-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Ordu ile geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı şeridinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (5-20 yer yer 20 cm üzeri) şeklinde beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklen yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.Rüzgârın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA 5°C, 10°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 4°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurluDENİZLİ 7°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın iç kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde rüzgar bekleniyor.ADANA 10°C, 21°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 14°C, 22°CKıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ANKARA 4°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 2°C, 5°CAralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 7°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıNEVŞEHİR 8°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.BOLU 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARABÜK 3°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİNOP 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 5°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AMASYA 4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıARTVİN 8°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN 5°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 7°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.ERZURUM 3°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKARS 3°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA 7°C, 21°Cöğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 5°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.ADIYAMAN 12°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutluMARDİN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı