Bayraklı Belediyesinden çevre katliamı! 8 ay arayla ikinci kez kaçak çöp depolarken yakalandı

CHP'li Bayraklı Belediyesi geçtiğimiz yıl temmuz ayında Doğançay'da belediyeye ait temizlik işleri şantiyesine kaçak olarak yığdığı atıklarının üzerini iş makinaları ile toprakla örterken suç üstü yakalandı. Olay yerinde tutanak tutup işlem başlatan bakanlık, Bayraklı Belediyesi'ne Çevre Kanunu'na muhalefetten 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uyguladı. Ardından da çöplerin bulunduğu yerden kaldırılmasını istedi.Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından suçüstü yakalanan Bayraklı Belediyesi kaçak olarak depoladığı çöpleri şantiyeden iş makinaları ile kaldırdı.Tam herşey yoluna girdi denirken Bayraklı Belediyesi bu sefer de yasa ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde daha önce çöp depoladığı temizlik işleri şantiyesinin karşısında yer alan fen işleri müdürlüğüne ait alanda atık depolamaya başladı. İlçenin çeşitli yerlerinden toplanan yüzlerce kamyon atık, büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatlı döküm alanları yerine ilçe belediyesine ait şantiyeye kaçak olarak döküldü.İhbar üzerine Doğançay mahallesindeki alana giden Çevre Şelircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler şantiyede incelemelerde bulundu. Belediyenin şantiyede kaçak olarak depoladığı atıklarla ilgili tutanak tutan yetkililer belediye hakkında idari işlem başlattı. Ardından da Bayraklı Belediyesine ikinci kez aynı suçu işlediği gerekçesi ile 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası kesti. Ardından da belediyeye yazı göndererek atıkların bulunduğu yerden kaldırılmasını istedi.Çievre Bakanlığı Bayraklı Belediyesi eli ile Doğançay Mahallesinde gerçekleştirilen çevre katliamını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ekiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildiğine dikkat çekildi. Bakanlık, Çevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandığına dikkat çekti.Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.