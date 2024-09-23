Çanakkale'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 58 göçmen kurtarıldı

Kaçak göçmenlere yönelik yürütülen mücadele, hız kesmeden sürüyor.Karada ve denizlerde gerçekeleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik bottaki 58 kaçak göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.ÖLÜME TERK ETTİLERLastik bot içinde aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında iki farklı noktada lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.29'U ÇOCUK 58 GÖÇMEN KURTARILDISahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84', Sahil Güvenlik Botları 'KB-4304' ve ‘TCSG-28' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 29'u çocuk toplam 58 kaçak göçmen kurtarıldı.GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLERKaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde gece yarısı kaçak göçmenlerin denizin ortasında mahsur kaldığı görülüyor.