Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası'nın 4,5 yıl sonra faizi indirimine gitmesinin ardından altın fiyatları hareketlenerek yeni haftaya rekorla başladı. Hem gram hem de ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta faizi 50 baz puan düşürdü. Politika faizini yüze 4,75-5,00 aralığına çeken Fed, böylece 4,5 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu. Fed'in faiz indiriminin ardından altın fiyatları hareketlendi.Altın yeni haftaya rekorlar başladı. Hem gram hem de ons altında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı 2.887 lirayla, ons altın ise 2.631 dolarla rekor tazeledi.Altının gram fiyatı saat 09.10 itibarıyla 2.880 liradan, ons altın ise 2.616 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.807 liradan, cumhuriyet altını ise 19.784 liradan satılıyor.