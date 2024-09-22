Başkan Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) 79'ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti.