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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) 79'ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti
Ekleme: 22.09.2024 - 22:07 Güncelleme: 22.09.2024 - 22:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.

Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti

Başkan Erdoğan, ziyaretinin ardından Türkevi'ne geçti.

Başkan Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti

ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, ziyareti sırasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Başkan Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti