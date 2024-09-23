Sürücüler dikkat! Yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyen vatandaşlardan...

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu belirtilirken bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olmasının yanı sıra normal harç tarifesi üzerinden ücret alınacağı açıklandı.Eski sürücü belgesini 31 Aralık Salı gününe kadar yenilemeyen vatandaşlar, 2025 yılı itibarıyla harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payını tam olarak ödemek zorunda olacak. Aynı zamanda geç kalan sürücülerden 5 bin liranın üzerinde ek ödeme alınacak.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinden yenilenen sürücü belgeleri için 15 lira yenileme ücreti talep ediliyor.Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre; 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin 31 Aralık 2024 Salı gününe kadar yenilenmesi gerekiyor.