Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye 23 Eylül ekinoksunda güne sonbahar havasıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre 23-29 Eylül haftasının pazartesi günü sağanak yağışlı ve rüzgarlı bir şekilde geçecek. Hafta ortasında yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkarak yazı hatırlatması bekleniyor. Pazartesi günü için 7 ile AFAD'dan uyarı geldi.Sıcaklıklar yurdun güneyinde ve iç bölgelerinde 5 dereceye kadar düşecek. Batı ve güneybatı yönlerinden rüzgar etkisini sürdürecek.Haritaya göre Bartın ve Zonguldak için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için ise sarı kodlu yağış uyarısı geçildi. Zonguldak'ta yaşanabilecek tehlikelere karşı turuncu kodlu uyarı verildi. Turuncu kod sağanak yağışta yaşanabilecek yüksek riskli tehlikelerde veriliyor.AFAD açıklamada şu şekilde uyardı: 'Turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirme SMS'i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.'İstanbul'da en düşük sıcaklığın 18 derece, en yüksek sıcaklığın ise 25 derece olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren İstanbul dahil ülke genelinde hava yeniden ısınacak.Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 28°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 30°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 28°CParçalı bulutluISPARTA °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun çevreleri ile Trabzon'un doğu, Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 25°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 28°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu