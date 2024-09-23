Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi! Bakan Tunç'tan son dakika açıklaması

Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Ümraniye'de, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleşti.Yakalandığı sırada polisin silahını alan şüpheli ateş açtı. Olayda yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçit'in poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Yaşanan olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirten Tunç şu ifadeleri kullandı; İstanbul'da görevi esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralanan polis memurumuz Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar diliyorum.Şehidimizin ruhu şâd, makamı âli olsun.Yaşanan acı olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.