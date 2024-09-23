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Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi! Bakan Tunç'tan son dakika açıklaması

Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi! Bakan Tunç'tan son dakika açıklaması
Ekleme: 23.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi! Bakan Tunç'tan son dakika açıklaması
Ümraniye'de, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleşti.

Yakalandığı sırada polisin silahını alan şüpheli ateş açtı. Olayda yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

26 SUÇ KAYDI VAR

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçit'in poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirten Tunç şu ifadeleri kullandı; İstanbul'da görevi esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralanan polis memurumuz Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar diliyorum.

Şehidimizin ruhu şâd, makamı âli olsun.

Yaşanan acı olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi! Bakan Tunç'tan son dakika açıklaması