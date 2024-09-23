iPhone kullanıcıları dikkat: iOS 18'deki kritik hata

iOS 18'deki bu hata, özellikle bir Apple Watch'tan paylaşılan saat yüzlerine yanıt verildiğinde ortaya çıkıyor. WatchOS üzerinden kişiselleştirilmiş saat yüzü paylaşma özelliği, mesajlaşma sırasında kritik bir sorun yaratabiliyor. Özellikle, bir kullanıcı paylaşılan saat yüzüne yanıt vermek istediğinde, Mesajlar uygulaması sürekli olarak çöküyor. Daha da kötüsü, bu hata her iki tarafın da Mesajlar uygulamasını kullanmasını engelliyor.Bu kritik hata, iOS 18 kullanıcılarının mesajlaşma deneyimini olumsuz etkiliyor ve veri kaybına yol açma potansiyeli taşıyor. Eğer siz de iOS 18 kullanıyorsanız ve Apple Watch saat yüzleri ile mesajlaşıyorsanız, bu hatadan kaçınmak için paylaşım ve yanıt süreçlerine dikkat etmenizde fayda var.Apple Watch, saat yüzlerini paylaşma özelliğini watchOS'ta sunuyor ve bu yüzleri Mesajlar ya da Mail üzerinden diğer kullanıcılara göndermek mümkün. Ancak, bu özellik iOS 18'de ciddi bir sorunu beraberinde getiriyor. Eğer bir kullanıcı, iOS 18 yüklü cihazından paylaşılan bir saat yüzüne 'başlık' özelliği ile yanıt verirse, uygulama sürekli çökmeye başlıyor.Bu hata tetiklendiğinde, kullanıcı Mesajlar uygulamasındaki bu konuşmayı açmaya çalıştığında uygulama tekrar tekrar kapanıyor. Ayrıca, diğer mesajlara yanıt vermek de mümkün olmuyor. Bu, Mesajlar uygulamasının genel kullanımını da olumsuz etkiliyor ve uygulamanın tamamen işlevsiz hale gelmesine neden oluyor.Hata oluştuğunda Mesajlar uygulamasını kullanmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu sorunun geçici çözümü, hatanın bulunduğu konuşmayı silmek. Ancak, bu çözüm tüm mesaj geçmişinizi ve kaydedilmemiş ekleri (fotoğraflar, videolar vb.) kaybetmenize neden olabilir. Dahası, konuşmayı silseniz bile, bu konuşmayı Mesajlar uygulamasındaki 'Son Silinenler' bölümünden geri yüklemek hatanın yeniden ortaya çıkmasına neden oluyor.Bu hata yalnızca iOS 18'de değil, iOS 18.1 beta ve diğer beta sürümlerinde de görülüyor. Aynı şekilde, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 beta sürümlerinde de saat yüzüne verilen yanıtlar Mesajlar uygulamasını çökertiyor. Apple, bu hatayı çözmek için güncellemeler üzerinde çalışsa da, şimdilik kullanıcıların bu hatayı tetiklememek için dikkatli olmaları gerekiyor.Veri kaybından kaçınmak için yapılabilecek en iyi yöntem, paylaşılan saat yüzlerini silmek. Ayrıca, düzenli olarak cihazınızı yedeklemek ve iCloud Mesajlar özelliğini kullanmamak da bu süreçte veri kaybını en aza indirebilir.Apple'ın gelecekteki yazılım güncellemeleriyle bu hatayı çözmesi bekleniyor. Ancak o zamana kadar bu hatanın tetiklenmemesi için dikkatli olmakta fayda var. Özellikle, bir güncelleme çıkana kadar paylaşılan saat yüzlerine yanıt vermek yerine, bu tür mesajları silmek en güvenli yol.