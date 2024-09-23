Mehmet Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelede denetimler yoğunlaştı

Maliye, lüks yat satarak gelir elde ettiği halde vergi vermeyenlerin peşine düştü.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'çok kazanan ancak az vergi veren' mükelleflere yönelik incelemeleri kapsamında lüks yat ve tekne satışlarını takibe alırken, bu kapsamda 2021-2023 yıllarındaki satışlardan 1,4 milyar liralık vergi kaybı saptadı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresince bu alanda yapılan çalışmalara devam edileceğini ve yeni denetim yöntemlerin kullanılacağını bildirmişti.Bakan Şimşek, lüks yat satarak gelir elde ettiği halde vergi vermeyenlerlerle ilgili olarak da 'Kayıt dışılıkla mücadelede tüm verilerden faydalanarak denetimlerimizi yoğunlaştırıyoruz.' mesajını paylaştı.LÜKS TÜKETİM YAKINDAN TAKİP EDİLİYORGelir İdaresi Başkanlığı, yüksek gelir elde eden, lüks tüketimde bulunan ancak buna uygun vergi ödemeyen mükellefleri yakından izliyor.Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında turizm bölgelerindeki lüks harcamaları yakından takip eden Gelir İdaresi, özel yat ve tekne satışlarını inceleme altına aldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan elde edilen verilerle uluslararası bilgi değişimi kapsamında elde edilen bilgileri kendi verileriyle çapraz kontrole tabi tutan Başkanlık, 2021-2023 yıllarındaki satışların büyük kısmında yüksek miktarda vergi kaybı tespit etti.3 YILDA 45 BİNİN ÜZERİNDE ÖZEL TEKNE VE YAT SATIŞI YAPILDIRiskli mükelleflere odaklanan Başkanlık, söz konusu 3 yılda 45 binin üzerinde özel tekne ve yat satışı yapıldığını belirledi.Söz konusu lüks taşıtların sigorta verileriyle kasko değerlerini de inceleyen Başkanlık, yaptığı bu analizlerle yürüttüğü saha çalışmalarıyla satışların gerçek bedelle beyanlara yansımadığını saptadı.5 BİN GERÇEK KİŞİ VE 1.527 ŞİRKETİN YAT SATIŞLARINDA BEYAN EDİLEN SATIŞ BEDELİYLE GERÇEĞİ ARASINDA BÜYÜK FARKAnalizlerde 15 bin gerçek kişi ve 1.527 şirketin özel tekne ve yat satışlarında beyan edilen satış bedeliyle gerçek satış fiyatı arasında büyük fark bulundu. Bu mükelleflerin para transferleri inceleme altına alınırken, ilk tespitlere göre 1,4 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi.Bu arada, Gelir Vergisi Kanunu'na göre, gemi ve yat gibi taşıtların 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı kazancı sayılıyor. Yat ve tekneleri aldıkları tarihten başlayarak 5 yıl içinde elden çıkaranların alış maliyetleri ve satış bedeli arasında oluşan fark üzerinden vergilendirme yapılıyor. Bu satışların ticari kazanç sayılması durumunda ise hem gelir veya kurumlar vergisi hem de satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınması gerekiyor.