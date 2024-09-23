Polis Şeyda Yılmaz şehit etmişti: O cani çöp poşeti giydirilerek hayvan taşıma aracına bindirildi!

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezi ekiplerince motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı.26 farklı suç kaydı olan şüphelinin yakalanması için karakolda görevli polisler peşinden gitti. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli kendisini gözaltına almak isteyen polislere zorlu çıkardı.Yunus Emre Geçti ve polisler arasında yaşanan arbede de polis memurlarından birinin silahını alan şüpheli ateş etmeye başladı. Polis memuru Şeyda Yılmaz'da şüpheliye karşı ateş açtı ancak Geçti'nin kurşunlardan biri Yılmaz'ın başına isabet etti.Saldırganın silahından çıkan kurşunlar Yılmaz ile diğer polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile şüphelinin annesine de isabet etti.3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Şeyda Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.HAYVAN MUAMELESİ UYGULANDIKonuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Gayrettepe'nin merdivenlerinden boynundan geçirilen çöp poşetiyle indirildi. Ayrıcan şüpheli Hayvan Durum İzleme aracına konularak adliyeye sevk edildi.Şüpheliyi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli iki kadın polis memuru indirdi.Katilin daha önceden de çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli Yunus Emre Geçti, Anadolu Adliye sarayına sevk oldu.