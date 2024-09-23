ABD'den S-400 için Türkiye'ye çarpıcı teklif: F-35 için İncirlik'i şart koştular

ABD'li yetkililer, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının önündeki engelleri kaldırmak için bir teklifte bulundu.Yunan Kathimerini gazetesinin özel haberine göre, Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin devre dışı bırakılması durumunda, F-35 programına geri dönmenin mümkün olabileceği belirtildi.Haberde, F-35 programına yeniden girmeleri karşılığında Türkiye'den Rus füze sistemi S-400'leri ABD'ye teslim etmesini veya İncirlik Üssü’nde ABD birliğinin içine konulmasını önerdi.Bu şekilde hem füzeler Türkiye’de tutulurken Rusya ile yapılan anlaşma da bozulmamış olacak.Haberde şu ifadeler yer aldı:"Daha önce bilinenden daha ileri bir aşamada olan görüşmelerin bir parçası olarak, üst düzey ABD yetkilileri Rus sistemlerinin Türkiye'nin güneyindeki ABD kontrolündeki İncirlik üssüne aktarılması önerisini ortaya attılar. Bu şekilde Türkiye, kendi bakış açısından uluslararası bir utançla eşdeğer olacak bir geri dönüşten kaçınacak, ancak Rusya ile olan sözleşmesinin şartlarını ihlal etmeyecek veya bağlayıcı olabilecek herhangi bir maddeyi ihlal etmeyecek."Kathimerini kaynaklarına göre, Türkiye’nin bu aşamadaki tepkisi olumlu değil, ancak görüşmelerin bu hafta New York’taki BM Genel Kurulu’nun aralarında devam etmesi bekleniyor.Eski Pentagon yetkilisi olan Michael Rubin ise konuyla ilgili şöyle demişti:“Türk mevkidaşları reddetti ve onları Türkiye’nin içindeki kutuda tutacaklarını söyledi. Ancak anlaşma ölmedi, çünkü F-35 anlaşmasının yeniden canlandırılması, liderler ve güvenlik yetkililerinin önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu’nda bir araya gelmesiyle ABD ve Türkiye’nin gündeminde olacak.”