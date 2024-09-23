Okullara 30 bin atama! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Okullardaki temizlik personeli​ istihdamına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ okullarda temizlik personeli için 30 bin atama​ tahsis edildiğini açıkladı.Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İşgücü Uyum Programı'na başvuruların sınırlı kaldığını aktararak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın pazartesi gününden itibaren okullarda 30 bin temizlik personel istihdam hakkı tanıyacağını bildirmişti.Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından ortaya çıkan temizlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ortak harekete geçti.Bakanlık bünyesine 30 bin temizlik personeli alındı. Pazartesi itibarıyla okullarda 30 bin temizlik personeli istihdamı sağlanacak.Vedat Işıkhan ayrıca ücretlerin artırılması konusunda da çalışma içerisinde olduklarını açıkladı.