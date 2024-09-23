Nesli tükeniyordu Çorum’da görüldü! Zarar verme cezası 30 milyon...

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde 2024- 2025 av dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listesinde bulunan türlerin avlanması veya zarar verilmesi durumda verilecek cezalar cep yakıyor.Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan nesli tehlike altındaki hayvanlara zarar verenler için DKMP Genel Müdürlüğü'nün 2024- 2025 yılı av dönemine yönelik belirlenen tazminat bedelleri hayvanların korunmasında epey caydırıcı oluyor.Geçtiğimiz günlerde Çorum'da görüntülenen ne nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu Parsı en yüksek tazminat bedeline sahip olan tür olarak öne çıkıyor.Bakanlık tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı 2020 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görülmüştü. Neslinin devam ettiği anlaşılan Anadolu parsı için tazminat bedeli bu yıl, 30 milyon TL olarak belirlendi.Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.