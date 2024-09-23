Mariana Çukuru'nda 2014'te kaydedilen gizemli seslerin sırrı çözüldü

Uzun yıllar boyunca bilim insanlarını ve deniz meraklılarını meşgul eden bir gizem nihayet çözülmüş olabilir.2014 yılında, bu çukurda kaydedilen alışılmadık sesler, uzaylı istilası spekülasyonlarına neden olmuştu.Dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru'ndan gelen ve 10 yıldır tespit edilen gizemli seslerin kaynağı, kapsamlı araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.Oregon Eyalet Üniversitesi'nden (OSU) bir araştırma ekibi, bu seslerin daha önce duyulmamış yeni bir tür balina sesi olabileceğini öne sürdü.Ekip lideri Sharon Nieukirk, Genel olarak balinalara özgü olan bu düşük frekanslı seslerin, oldukça eşsiz olduğunu belirtti."Biyotwang" olarak adlandırılan sesler, 2,5 ila 3,5 saniye arasında süren beş parçalı bir yapıdaydı ve düşük frekansta derin inlemelerle birlikte 8 bin hertz'e kadar çıkan tiz tonlar içeriyordu.Araştırmalar, bu seslerin Bryde balinaları tarafından üretildiğini ortaya koydu. Dr. Ann Allen liderliğindeki ekip, Mariana Takımadaları'nda 10 Bryde balinası tespit etti ve bunlardan dokuzunun belirgin sesler çıkardığını kaydetti.Seslerin kaynağını kesin olarak belirlemek için yapay zekadan faydalanan araştırmacılar, balinaların çağrılarının neden bu kadar sıra dışı olduğunu hala çözebilmiş değil.