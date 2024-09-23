32 ilde Narkoçelik-40 operasyonu: 125 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçleri, uyuşturucu satıcılarına karşı yeni bir operasyon gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 32 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Narkoçelik-40 operasyonunun detaylarını duyurdu.Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:32 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-40” operasyonlarında;3 Ton 972 Kg Uyuşturucu Madde,15 Milyon 825 Bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk,188 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi125 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı63’ü tutuklandı.3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız- Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın’da "NARKOÇELİK-40” operasyonları düzenlendi.Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca;- 3 kg esrar,- 10 milyon 100 bin 805 adet kök kenevir,- 3 milyon 844 bin 525 adet kök skunk ele geçirildi.- 10 Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı.- Antalya İl Jandarma Komutanlığınca;- 47 kg metamfetamin,- 6,5 kg skunk,- 56,5 kg esrar,- 63 kg eroin ele geçirildi.- 12 Sokak Satıcısı yakalandı.11’i tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.- Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca;- 1 milyon 490 bin 782 adet kök kenevir,- 25 kg skunk,- 128 kg esrar ele geçirildi.- 9 Sokak Satıcısı yakalandı.- Van İl Jandarma Komutanlığınca;- 50 kg metamfetamin,- 36 kg esrar ele geçirildi.- 4 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca;- 5 kg metamfetamin,- 30 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- 2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Manisa İl Jandarma Komutanlığınca;- 65 bin 330 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- 5 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Edirne İl Jandarma Komutanlığınca;- 288 bin adet kök kenevir ele geçirildi.- Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca;- 33 kg skunk ele geçirildi.- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Siirt İl Jandarma Komutanlığınca;- 40 kg esrar ele geçirildi.- Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca;- 30,5 kg esrar ele geçirildi.- 2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Samsun İl Jandarma Komutanlığınca;- 4 bin 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- 4 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Hatay İl Jandarma Komutanlığınca;- 2 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirildi,- 2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca;- 21 kg esrar ele geçirildi.- 4 Zehir Taciri yakalandı.- Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca;- 100 bin 261 adet kök kenevir ele geçirildi.- Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca;- 5,5 kg bonzai ele geçirildi.- 8 Zehir Taciri yakalandı.3’ü tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.- Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca;- 56 bin 428 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- 1 Zehir Taciri yakalandı.- Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca;- 21 kg esrar ele geçirildi.- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca;- 40 kg esrar ele geçirildi.- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca;- 8 bin 343 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Aydın İl Jandarma Komutanlığınca;- 2 kg metamfetamin ele geçirildi.- 33 Sokak Satıcısı yakalandı.- Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca;- 23 kg skunk ele geçirildi.- 2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca;- 177 kg metamfetamin ele geçirildi.2 zehir taciri yakalandı.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle