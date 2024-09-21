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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 21.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!

Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.