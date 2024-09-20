Whatsapp yeni özelliği hazırladı! İlk ekran görüntüleri geldi

WhatsApp​, kullanıcıların sohbet deneyimini kişiselleştirme imkanını bir adım öteye taşıyacak yeni bir özellikle gündemde. Sohbet temalarının özelleştirilebileceği bu özellik, kullanıcılara sohbet balonları ve duvar kağıtlarında çeşitli renk​ seçenekleri sunarak uygulamanın tasarımını değiştirme olanağı tanıyor.Android platformunda WhatsApp v2.24.20.12 beta sürümüyle kullanıma sunulan bu özellikle, kullanıcılar, önceden tanımlanmış birçok farklı tema arasından seçim yaparak, hem sohbet balonlarının hem de duvar kağıtlarının rengini kendi zevklerine göre ayarlayabilecek. Özellikle dikkat çeken detaylardan biri, seçilen temanın otomatik olarak renk koordinasyonu sağlaması ve tüm konuşmalarda görsel bir uyum sunması.Yeni özellik, yalnızca görsel estetik sunmakla kalmayacak. Aynı zamanda kullanıcıların temaların parlaklık seviyelerini ayarlamalarına da olanak sağlayacak. Açık ve koyu temalar arasında kademeli geçiş yapılabilecek ve her tema, tüm sohbetlerde varsayılan olarak ayarlansa bile tek tek konuşmalar için manuel olarak değiştirilebilecek.En güzel tarafı ise, seçilen tema yalnızca o kullanıcı tarafından görülecek, yani herkes kendi kişisel sohbet temasını oluşturma fırsatına sahip olacak. 'Android Authority' sitesinin belirttiğine göre WhatsApp'ın bu yeniliği, şimdilik sadece Android için beta sürümünde deneme aşamasında. Beta süreci tamamlandıktan sonra WhatsApp sohbet teması değiştirme özelliğini genel kullanıma açacaktır.