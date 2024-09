Bakan Uraloğlu duyurdu! Halkalı-Kapıkule arasını 4 saatten 1,5 saate düşüreceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı bağlantı yollarının toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Trakya'nın güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü konumunda olduğunu söyledi.Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan kapısının Tekirdağ olduğunu belirten Uraloğlu, 'Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı yolların kavşak noktasında bulunmasıyla her dönem önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle gerçekten Trakya bölgemizdeki en büyük il olarak, İstanbul ile birlikte ülkemizin ekonomisini canlandıran lokomotif şehirlerden biridir. Bu nitelikleriyle Tekirdağ her gün büyüyor, gelişiyor. Biz de bunun farkındayız ve Tekirdağ'ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. 2022 yılında 86 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 409 kilometreye, 246 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 586 kilometreye çıkardık. Tekirdağ'ı İstanbul'a, Çanakkale'ye, Kırklareli'ye ve Edirne'ye bölünmüş yollarla bağladık. Bugün bir araya geldiğimiz Kapaklı Köprülü Kavşağımızla Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı bağlantı yollarımızın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.Açılışı yapılan yollar ile ilgili teknik bilgi veren Bakan Uraloğlu, 'Kapaklı Köprülü Kavşağımızın inşa edilmesiyle zamandan 279 milyon lira, akaryakıttan 3,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 282,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 272 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Resmi açılışını yaptığımız Hayrabolu çevre yolumuzda Tekirdağ'daki hayvancılık ve tarım faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Hayrabolu ilçesi açısından çok önemli bir altyapı yatırımı oldu. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettiğimiz 9 kilometre uzunluğundaki çevre yolumuz kapsamında 341 metre uzunluğunda 4 adet köprü de yer alıyor. Projemiz ile ilçe merkezinden geçen ağır vasıta ve transit trafiğin çevre yoluna aktarılmasıyla hem bölge halkı hem de transit trafik için büyük kolaylıklar sağladık. İlçe merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlattık; hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Bölünmüş yol konforuyla ulaşım imkanı sağlayan yolumuz sayesinde; Hayrabolu şehir geçişini sadece 5 dakikaya indirdik. Böylece çevre yolumuz ile zamandan 63,7 milyon lira, akaryakıttan 3,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 67,3 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 262 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız' diye konuştu.Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük transit limanının Tekirdağ'da bulunduğunu ifade ederek, 'Türkiye'nin en büyük transit limanı olan Asyaport Limanı bilinen tarihi adı ile Barbaros Limanımız için de toplam 6,5 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında bir bağlantı yolu inşa ettik. Proje kapsamında 877 metre köprü imalatı gerçekleştirdik. Proje ile Tekirdağ-Malkara Devlet Yolu'ndan Asyaport Limanı'na bölünmüş yol konforuyla erişim sağlayarak limanın her geçen gün artan faaliyetlerinin hızlı ve verimli sürdürmesini sağladık. Ayrıca turistik bölge olan Kumbağ yerleşiminde özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunun önüne geçtik. Limandan Tekirdağ-Malkara devlet yoluna ulaşımı 3 dakikaya düşürdük. Bu bağlantı yolumuz ile de zamandan 25,5 milyon lira, akaryakıttan 9,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 35,2 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 665 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tüm yollarımızın başta hayata geçtiği bölgeler olmak üzere tüm Tekirdağ ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum' dedi.Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında; 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimini hizmete açtıklarını belirten Uraloğlu, 'Şimdi, Kınalı-Malkara kesimi için kolları sıvadık. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de önemli temaslarda bulunduk ve bu konuyu da masaya yatırdık. İstiyoruz ki, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün devamındaki 127 kilometrelik otoyolu da beraberce yapalım. Yakında çalışmalara başlamayı planlıyoruz' diye konuştu.Bakan Uraloğlu, Tekirdağ'ın demir yolu ağı altyapısı için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyerek, 'Tekirdağ il sınırları içinden geçen toplam 198 kilometrelik demir yolu hattının tamamını yeniledik ve modernize ettik. Tekirdağ Limanı'na getirilecek yüklerin, demir yolu ile buradan Edirne'ye, Edirne'den de Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak 31 kilometre uzunluğundaki Tekirdağ-Muratlı arası ikinci hat yapımı ve Tekirdağ-Muratlı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Projesi'ni tamamladık. Ayrıca ülkemizin, demir yollarında tam anlamıyla uluslararası bir köprü olmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule demir yolu projesine de devam ediyoruz. 44 kilometresi Tekirdağ'dan geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Tekirdağ'ı İpek Demir Yolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Bu proje kapsamında Çerkezköy'de yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları inşa ediyoruz. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate; yük taşıma süresini ise 6,5 saatten 2,5 saate düşüreceğiz. Hattın hizmete alınmasıyla gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemiz ekonomisine, kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Kimsenin şüphesi olmasın ki, bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Vizyonu'muzu rehber edinerek, Tekirdağ'ın ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları atacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, açılışın ardından Kapaklı ve Ergene belediyelerini ziyaret etti.