Usta oyuncu Haluk Bilginer ikinci kez Emmy'ye aday gösterildi

'Şahsiyet' dizisnde 'Agâh Beyoğlu' karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer, dijital platformda yayınlanan aynı dizinin ikinci sezonunda sergilediği performansla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde bir kez daha En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.2024 Uluslararası Emmy Ödülleri adaylıkları dün Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından açıklandı.14 kategoride ve 21 ülkeyi kapsayan 56 aday yarışacak. Adaylar, ödül töreninden önce 22-24 Kasım tarihleri arasında New York'ta özel etkinliklerde bir araya gelecek.25 Kasım 2024 Pazartesi günü New York'ta düzenlenecek 52. Uluslararası Emmy Ödülleri Galası'nda kazanan isimler duyurulacak.