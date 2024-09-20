Sokak köpekleri yine dehşet saçtı! 26 hayvan telefon oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi’nde yaşanan olayda, başıboş sokak köpekleri bir çiftlikte bulunan hayvanlara saldırarak 26 hayvanı telef etti. Çiftlik sahibi Mustafa Sivri, sabah saatlerinde koyun, kuzu ve tavuklarının yerde parçalanmış halde bulunca büyük bir şok yaşadı. Etrafı 1.5 metre tel örgüyle çevrili olmasına rağmen, sokak köpeklerinin içeriye girip koyun, kuzu ve tavuklara saldırması bölge sakinlerini de tedirgin etti.

Kocaeli Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde etrafı 1 buçuk metre tel örgülerle çevrili çiftliğine sokak köpeklerinin girdiğini ve hayvanlarına saldırdığını ileri süren Mustafa Sivri, Çevrede sürü halinde dolaşan köpeklerin telleri parçalayarak çiftliğe girdiğini ileri sürdü. Saldırı sonucu 4 koyun, 2 kuzu ve 20'ye yakın tavuğunun telef olduğunu ifade eden Sivri, tel örgülerin içinde 8, yol üzerinde ise 15'e yakın köpeğin olduğunu söyledi.Olay karşısında öfkelenen çiftlik sahibi Sivri, 'Sokak köpeklerinden bıktık. Koyunlarımızı yediler, tavuklarımızı da aynı şekilde parçaladılar. Tel örgüyle kapalı bir yere nasıl girdiklerine inanamıyorum. Telleri parçalamışlar ve tavuklarımızı da öldürmüşler. Yol üzerinde çok sayıda köpek var' diyerek cep telefonu ile kayda aldığı olaya tepki gösterdi.