Şanlıurfa'da tır ve otomobil çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Mardin yolu üzerinde ilerleyen bir tır, kavşaktan geçmeye çalışan Yusuf Batar'ın kullandığı otomobile çarptı.Kazada kontrolden çıkan tır devrilirken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Batar ise ağır yaralandı.Yaşanan feci kazanın görüntüleri, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiOlay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünü yeni bitirdiği öğrenilen genç mühendis, gözyaşları içerisinde defnedildi.