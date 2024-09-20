Şanlıurfa'da tır ve otomobil çarpıştı: 1 ölü
Viranşehir ilçesinde ilerlediği sırada tır çarpması sonucu aracıyla savrulan genç mühendis Yusuf Batar feci şekilde can verdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Mardin yolu üzerinde ilerleyen bir tır, kavşaktan geçmeye çalışan Yusuf Batar'ın kullandığı otomobile çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada kontrolden çıkan tır devrilirken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Batar ise ağır yaralandı.
Yaşanan feci kazanın görüntüleri, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünü yeni bitirdiği öğrenilen genç mühendis, gözyaşları içerisinde defnedildi.