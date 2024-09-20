MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte o isim...
MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında bu akşam haftanın üçüncü takım oyunu oynandı. Bu akşam oyunu kaybeden takımda dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. İşte MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim kaybetti? sorusunun yanıtı...
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayları hakkında bilgiler...
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. MasterChef kırmızı takımda dokunulmazlık kim kazandı? sorgulatması hız kazandı.
Kalamar kullanarak yaratıcılıklarını sergileyen yarışmacılar potaya girmemek için dokunulmazlığı almak istedi. En iyi üç tabağı yapan yarışmacılar Zübeyde, Hakan ve Semih oldu.
Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Semih olarak açıklandı. Semih ikinci dokunulmazlığını kazandı.
Mehmet Şef ile tartışan Semih, ''Gerçekten art niyetli bir durum yoktu. Arada mimiklerim böyle yansıyor sanırım. Özür dilerim.'' dedi.
3'te 2 yapanların çok olduğunu belirten Semih eleme potasına gitmesi için Zübeyde'nin ismini verdi. Semih, ''Zübeyde abla 3'te 1 yaptı. Genel değerlendirme yaptım.'' dedi.
Zübeyde ''Bir şey söylemek istemiyorum. Kötü bir haftaydı. İnşallah potadan çıkarım.'' cümlelerini belirtti. Gecenin 2. eleme adayı ise Erim oldu. Erim, ''Kaptanlığın altından kalkamadım, kaybettim. Ama potadan çıkacağım.'' dedi.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. MasterChef kırmızı takımda dokunulmazlık kim kazandı? sorgulatması hız kazandı.
Kalamar kullanarak yaratıcılıklarını sergileyen yarışmacılar potaya girmemek için dokunulmazlığı almak istedi. En iyi üç tabağı yapan yarışmacılar Zübeyde, Hakan ve Semih oldu.
Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Semih olarak açıklandı. Semih ikinci dokunulmazlığını kazandı.
Mehmet Şef ile tartışan Semih, ''Gerçekten art niyetli bir durum yoktu. Arada mimiklerim böyle yansıyor sanırım. Özür dilerim.'' dedi.
3'te 2 yapanların çok olduğunu belirten Semih eleme potasına gitmesi için Zübeyde'nin ismini verdi. Semih, ''Zübeyde abla 3'te 1 yaptı. Genel değerlendirme yaptım.'' dedi.
Zübeyde ''Bir şey söylemek istemiyorum. Kötü bir haftaydı. İnşallah potadan çıkarım.'' cümlelerini belirtti. Gecenin 2. eleme adayı ise Erim oldu. Erim, ''Kaptanlığın altından kalkamadım, kaybettim. Ama potadan çıkacağım.'' dedi.