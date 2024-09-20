Hatay'da otomobil ile polis aracı çarpıştı

Erzin ilçesinden Dörtyol'a giden Mehmet Ertaç yönetimindeki otomobilin polis aracı ile çarpıştığı kaza, Sıtkı Kara Bulvarı Hatsu kavşağında meydana geldi.3'ü polis memuru 5 kişinin yaralandığı kazada, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobildeki Mehmet Ertaç ile eşi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.