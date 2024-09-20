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Hatay'da otomobil ile polis aracı çarpıştı

Erzin ilçesinde sabah saatlerinde otomobil ile polis aracının karıştığı kazada 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 20.09.2024 - 14:12 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da otomobil ile polis aracı çarpıştıErzin ilçesinden Dörtyol'a giden Mehmet Ertaç yönetimindeki otomobilin polis aracı ile çarpıştığı kaza, Sıtkı Kara Bulvarı Hatsu kavşağında meydana geldi.
3'ü polis memuru 5 kişinin yaralandığı kazada, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobildeki Mehmet Ertaç ile eşi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Hatay'da otomobil ile polis aracı çarpıştı