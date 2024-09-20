Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı

Hakkari'de panik dolu anlar yaşandı.Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.30'da havalanan Hakkari'ye gitmek üzere havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı.YOLCULAR TAHLİYE EDİLİYORPisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.İKİNCİ İNİŞ DENEMESİNDE OLAY MEYDANA GELDİBölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi.