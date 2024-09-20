Emine Erdoğan'dan Türkiye'deki tarihi operasyona ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de 14 saatlik operasyon ile ayrılan Pakistanlı yapışık ikizlere ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, tarihi operasyonu gerçekleştiren hekimleri tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen başlarından yapışık 8 aylık ikizleri, Bilkent Şehir Hastanesinde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayıran doktorları tebrik etti.
"DOKTORLARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM"
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı, iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi operasyon, dünyadaki sayılı vakalar arasında yer alıyor. Minik yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ömürleri boyunca sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum."