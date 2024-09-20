Dilan Polat açıkladı! Malları geri aldılar mı?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan ardından da ailecek serbest kalan Dilan Polat, sosyal medyaya döndü.Sosyal medya hesabından daha çok ailesiyle paylaşımlar yapan Polat, hayranlarından gelen soruları yanıtladı.Polat'a gelen sorulardan birisi de 'Size ait olanları geri alabildiniz mi?' oldu.Soruya çektiği video ile yanıt veren Dilan Polat, açıklamasında adalete güvendiklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:'BİZE AİT OLANLAR DEVLETTE'Bize ait olan hiçbir şeyi alamadık. Mahkeme sürecimiz, yargılama aşaması devam ediyor. Adalete güveniyoruz, sonsuz.Bu soru çok geliyor. Arabalarımız, araçlarımız bizimle değil. Devletin bünyesinde hepsi. Şirketler aynı şekilde devletin bünyesinde. Hepsi devletin bünyesinde. Devlet çalıştırıyor.'NASIL GEÇİNECEĞİZ BİLMİYORUM'Bilmiyorum yani. Geçim nasıl olacak bilmiyorum Hiçbir fikrim yok. Allah büyük, çıktık ya. Bu bizim için her şeye bedel, dünyaya bedel. Yargılama aşaması devam ediyor. Türk adaletine güveniyorum.