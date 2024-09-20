Antalya'da otomobil kamyonla çarpıştı: Faciadan dönüldü

Antalya’da yürekleri ağza getiren kazada faciadan dönüldü.Manavgat ilçesinde Titreyengöl Caddesi üzerinde Acısu Caddesi yönüne seyir halinde olan Hacı C.’nin hâkimiyetindeki otomobil, Muhammed Y.’nin idaresindeki kamyonla çarpıştı.Çarpmanın şiddetiyle otomobilin parçaları yaklaşık 50 metre alana yayıldı.Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün kendisini iyi hissettiğini ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtmesi üzerine ayakta tedavi etti.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.