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Antalya'da otomobil kamyonla çarpıştı: Faciadan dönüldü

Manavgat'ta otoyolda seyreden otomobile kamyon çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ufak sıyrıklarla ölümden döndü.

Ekleme: 20.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da otomobil kamyonla çarpıştı: Faciadan dönüldüAntalya’da yürekleri ağza getiren kazada faciadan dönüldü.

Manavgat ilçesinde Titreyengöl Caddesi üzerinde Acısu Caddesi yönüne seyir halinde olan Hacı C.’nin hâkimiyetindeki otomobil, Muhammed Y.’nin idaresindeki kamyonla çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin parçaları yaklaşık 50 metre alana yayıldı.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün kendisini iyi hissettiğini ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtmesi üzerine ayakta tedavi etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da otomobil kamyonla çarpıştı: Faciadan dönüldü