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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Fed'in politika faizinde beklentilerin üstünde indirim yapması paranın risk iştahını artırdı. Bu da altın fiyatlarına rekor kırdırıyor. Gram altında rekor serisi devam ediyor

Ekleme: 20.09.2024 - 09:03 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Fed'in politika faizinde beklentilerin üstünde indirim yapması paranın risk iştahını artırdı. Bu da altın fiyatlarına rekor kırdırıyor. Gram altında rekor serisi devam ediyor.

Altın yatırımcıları doları izlemeye devam ediyor.

Gram altın 2,841 TL

Çeyrek altın 4,708 TL

Yarım altın 9,387 TL

Cumhuriyet altını 19,062 TL

ONS altın 2,593 dolar