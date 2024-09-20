Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Fed'in politika faizinde beklentilerin üstünde indirim yapması paranın risk iştahını artırdı. Bu da altın fiyatlarına rekor kırdırıyor. Gram altında rekor serisi devam ediyor
Fed'in politika faizinde beklentilerin üstünde indirim yapması paranın risk iştahını artırdı. Bu da altın fiyatlarına rekor kırdırıyor. Gram altında rekor serisi devam ediyor.
Altın yatırımcıları doları izlemeye devam ediyor.
Gram altın 2,841 TL
Çeyrek altın 4,708 TL
Yarım altın 9,387 TL
Cumhuriyet altını 19,062 TL
ONS altın 2,593 dolar
Altın yatırımcıları doları izlemeye devam ediyor.
Gram altın 2,841 TL
Çeyrek altın 4,708 TL
Yarım altın 9,387 TL
Cumhuriyet altını 19,062 TL
ONS altın 2,593 dolar