Düzce'de minibüs uçuruma devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 11.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Harmankaya köyünde meydana geldi. Köy içinden fındık bahçesine giden henüz sürücüsü tespit edilemeyen içinde mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 acil sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 15 kişi yaralandı.Yaralılardan bazıları, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıları ise uçurumdan kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.