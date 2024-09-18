MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.