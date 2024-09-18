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Beyaz Gazete
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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespti edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 18.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.