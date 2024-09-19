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Beyaz Gazete
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Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
Ekleme: 19.09.2024 - 08:43 Güncelleme: 19.09.2024 - 08:45 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Vali Atama Kararnamesi yayımlandı. 16 ilin valisi değişti. Toplamda 28 değişiklik yapıldı.

İŞTE O LİSTE

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valiliğine

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Valiliğine

Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine

Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliğine

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliğine

Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliğine

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliğine

Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliğine

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliğine

Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine

İstanbul Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine

Hatay İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliğine

İstanbul Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliğine

Ankara Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Uşak Valiliğine atandı.