Japonya'da iltica krizi! PKK faaliyetleri bardağı taşırdı

Japonya'nın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 'kapıda vize' uygulamasını kaldıracağı yönündeki haberlere İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Haberlerde 1 Ekim tarihinden itibaren Japonya'ya gidecek Türklerin Schengen bölgesinde olduğu gibi konsolosluklardan vize başvurusu yapmaları gerekeceği bildirilmişti. Söz konusu karar Japonya'yı turistik amaçlarla ziyaret etmek isteyen vatandaşlarla, bu ülkeyle ticari ilişkisi olan şirket mensupları arasında huzursuzluğa neden olurken; İletişim Başkanlığı Türkiye ve Japonya arasındaki 'Vize Muafiyeti Anlaşması'nın yürürlükte olduğunu, Türk vatandaşlarının Japonya'yı üç ay süreyle vizesiz ziyaret edebileceğini duyurdu.Yalanlanan söz konusu haberlerde Türklere vize uygulamasına gerekçe olarak iltica başvurularındaki artış ve kaçak çalışma sorunları gösterilmişti. Vize anlaşması devam etse de ülkedeki kaçak göçmenler; özellikle de terör örgütü PKK yandaşları Japonya'daki sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Japonya'nın kuzeyinde, başkent Tokyo'ya 30 kilometre mesafede bulunan Saitama adlı bölgede son dönemde terör örgütü sempatizanlarıyla bölgenin Japon sakinleri arasında yaşanan gerginliğin bardağı taşırdığı belirtiliyor.Japonya'daki PKK faaliyetleri 'Kürt-Japon Kültür Derneği' adı altında yapılan bir takım etkinliklerle duyulmaya başladı. 2000'li yılların başından itibaren Japon yetkililer Türkiye'deki aynı köy ve ailelerden sığınmacıların sayısında artış olduğunun farkına vardı. Terör sempatizanları yıllar içerisinde 'kültür' adı altındaki faaliyetlerini terör propagandasına çevirdi. 21 Mart'taki Nevruz bayramlarında terör örgütünün sözde flamaları ve örgüt elebaşının resimleriyle yürüyüşler düzenleyen gruplara Japon halkının tepkisi de günden güne büyüdü.Japon güvenlik birimleri söz konusu derneğin faaliyetlerini terör yönünden incelemeye alırken geçen şubat ayında Japonların öfkesi de sokaklara taştı. O dönemde ülkedeki gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının bildirdiğine göre terör örgütü sempatizanları da Japon vatandaşları hedef alan gösterilere girişti. Japonya'daki PKK faaliyetlerini ilk kez gündeme getiren gazetecilerden İshii Takaaki örgüt yandaşlarının Tokyo ve diğer bölgelerdeki eylemlerini sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor. Takaaki son olarak Tokyo metrosunda terör örgütü PKK marşları söyleyen bir grubun videosunu yayınladı. Japonya'daki sosyal medya kullanıcıları da terör örgütü yandaşlarının faaliyetlerini sık sık gündeme getiriyor. Özellikle Kürt-Japon Kültür Derneği'nin düzenlediği yürüyüşler eleştiri konusu oluyor. PKK yandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Kawaguchi kentinde sözde derneğin bir yürüyüşünden görüntü paylaşan bir Japon, 'Kawaguchi bitti' yorumunu yapıyor.Saitama kenti, Kawaguchi sokaklarında PKK karşıtı göstericilerle, onlara destek veren bazı Japon gruplar da sık sık karşı karşıya geliyor. 'Asahi' adlı Japon haber kuruluşunun İngilizce edisyonunda yer alan habere göre bölgedeki sorunlar geçen yıl bir grup terör yandaşının bir kavgaya karışması ve birkaç kişinin bıçaklanmasıyla tetiklendi. Söz konusu göçmenlerin çöpleri düzgün bir şekilde çıkarmadığı, gece geç saatlerde gürültü yaptığı ifade edilirken bu durumun bölgenin Japon sakinlerini öfkelendirdiği belirtiliyor.