6 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu: Şimdiden iş aramaya başlayın!

Oxford Üniversitesi'nde bulunan uzmanların yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, önümüzdeki 10 yıl içinde birçok meslek yapay zeka ve otomasyon teknolojileriyle gerçekleştirilecek.Önümüzdeki dönemde, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen meslekler önem kazanırken, geçmiş dönemde ise popüler olan bazı meslekler tarihten adeta silinecek.Dijital dönüşüm ve teknolojinin hızlı ilerleyişi, meslek seçiminde çağın gereksinimlerini ve iş dünyasındaki değişim dinamiklerini göz önünde bulundurmayı zorunlu hale kılmaya başladı. Bu nedenle önümüzdeki 10 yıl için bu meslek grupları parlayacak:YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİYapay zeka teknolojileri, sağlık, bankacılık ve inşaat gibi birçok sektörde kullanılmaya başladı. Bu alanda çalışan mühendislerin matematik, yazılım ve büyük veri teknolojileri konularında uzmanlaşması gerekiyor.Robotlar, üretim hatlarından sağlık sektörüne kadar birçok alanda aktif olarak kullanılıyor. Robotik mühendisleri, robotların görevlerini tanımlayarak, gerekli yazılım ve algoritmaları geliştiriyor.Dijital platformların artmasıyla birlikte siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç hızla artıyor. Bu alanda çalışmak isteyenlerin bilgisayar teknolojileri, yazılım ve matematik bilgisine sahip olması önemli.Yazılım ve uygulama geliştiricileri, şirketlerin teknolojiye entegre çözümler üretmesine yardımcı oluyor. Bu alanda başarılı olmak için programlama dillerine hakim olmak ve problem çözme becerisine sahip olmak gerekiyor.Oyun sektörü, teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte büyük bir ivme kazandı. Oyun geliştiricilerinin yazılım dillerine ve tasarım becerilerine hakim olması bekleniyor.Dijital pazarlama, teknolojinin gelişmesiyle birlikte önem kazanan bir alan haline geldi. Dijital trendleri takip etmek ve sosyal medya platformlarına hakim olmak bu alanda kariyer yapmak isteyenler için kritik.Yapay zekanın gelişimi ve otomasyonun yükselişi sonrasında, 2030 yılından sonra bazı meslekler grupları yerini artık yeni dönem teknolojiye bırakacak.2030 yılından sonra bu mesleklerin tarihten silineceği öngörülüyor:Online rezervasyon siteleri sayesinde seyahat danışmanlarına olan ihtiyaç azalıyor.Temassız ödeme sistemleri ve self-servis kasalar, kasiyerlerin yerini almaya başladı.Otomasyon teknolojileri fast food sektöründe yaygınlaşıyor ve işgücüne duyulan ihtiyacı azaltıyor.Elektronik posta ve dijital fatura sistemlerinin yaygınlaşmasıyla geleneksel postacılık işlevini yitiriyor.Online bankacılık hizmetleri yerel şubelerin sayısını azaltırken, bankacılık sektöründe çalışan sayısının da düşeceği öngörülüyor.Üretim süreçlerinin otomasyonu tekstil işçilerinin sayısını azaltıyor.Dijital medyanın yükselişi, basılı yayınların azalmasına ve matbaa operatörlerine olan talebin düşmesine yol açıyor.