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Çocuk parkı alev aldı! Ekipler bölgeye sevk edildi

Bismil ilçesinde çocuk parkındaki oyun grupları, meydana gelen yangında kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 18.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Çocuk parkı alev aldı! Ekipler bölgeye sevk edildiDiyarbakır'ın Bismil ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Oruç Parkı'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Parkta bulunan oyun grupları, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuk parkı alev aldı! Ekipler bölgeye sevk edildi

OYUN GRUPLARI KULLANILAMAZ HALDE

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Oyun grupları kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.