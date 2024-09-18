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Adres Samsun: Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı

Samsun'da 2 kişi kaçak olarak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

Ekleme: 18.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Adres Samsun: Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı
Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri, R.U. (41)ve E.B. (40) isimli şahısların kaçak kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişi kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Yakalanan R.U. ve E.B. ile birlikte 1 adet matkap, 12 adet matkap ucu, 4 Adet uzatma kablosu ve 2 adet patlamış fünye ele geçirildi.