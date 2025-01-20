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Beyaz Gazete
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Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret suçundan' soruşturma başlatıldı.

Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Ekleme: 20.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:49 / Editör: Edin Uslu
Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul'da hareketli saatler yaşanıyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret suçundan' soruşturma başlattı.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.
Özdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldı.


Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı