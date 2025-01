Donald Trump görevi devralıyor: Yemin töreni öncesi hazırlıklar tamamlandı

ABD, 47. başkanını bekliyor.ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün yemin ederek görevine başlayacak.Trump'ın yemin ederek resmen görevine başlayacağı yemin töreni öncesinde başkent Washington'daki tüm hazırlıklar tamamlandı.5 yıl sonra görevi geri devralacak Trump, bir önceki seçimi kaybetmiş, seçim sonuçlarını tanımamış destekçileri kongreyi basarak ABD tarihinin en en çarpıcı olayları yaşanmıştı.Joe Biden'ın yemin törenine katılmayan Trump'ın bu ikinci dönem başlangıcı bu açıdan merakla bekleniyor.Peki yemin ABD'de neden bu kadar önemli?Yemin töreni ABD devlet başkanlarından birinin döneminin sonunu, yeni başkanın görev süresinin de başlangıcını vurgulayan bir resmi gelenek.Başkent Washington DC'de devletin lider kadroları arasındaki iktidar değişiminin de en dikkat çekici aşamasını oluşturuyor.Törenin en önemli kısımlarından biri seçilmiş başkanın resmi yemini.Trump, bu kapsamda 'Birleşik Devletler başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Birleşik Devletler anayasasını elimden geldiğince koruyacağıma, muhafaza edeceğime ve savunacağıma yemin ederim.' sözleriyle yemin edecek.Yemin töreninde Trump seçmenlerine sesleneceği bir konuşma yapacak ve gelecek dört yıl için planlarını açıklayacak. Sonrasında bir geçit töreni ve balo da var.Trump-Vance Yemin Töreni Komitesi, 170 milyon doları aşkın para topladı.Ve bu miktarın 200 milyonu aşması bekleniyor. Obama 2009'da 53 milyon doların, Clinton ise 1997'de 24 milyon doların altında bağış toplamıştı.Trump'ın büyük bağışçıları arasında dünyanın en büyük beş teknoloji şirketi de yer alıyor.Sözgelimi Microsoft, alışılmış bağış miktarını bu yıl ikiye katladı ve 1 milyon dolar verdi. Google ise üçe katlayarak 285 bin yerine 1 milyon dolar bağışladı.Ayrıca otomotiv sektöründen Toyota, Ford ve General Motors gibi şirketler birer milyon dolar bağışladı.Trump'ın ikinci yemin töreni günü Washington DC'deki tarihi St. John's Kilisesi'nde düzenlenecek ayinle başlayacak, ardından da Beyaz Saray'da 'çay saati' etkinliği olacak.Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninin 'tehlikeli' derecede soğuk hava yüzünden kapalı alanda yapılacağı açıklandı.Tüm konuşmalar, Kongre'nin bahçesi yerine Kongre Binası'nın lobisinde yapılacak.Geçit töreni de üç baloyla birlikte Washington'daki Capitol One Arena'da gerçekleşecek.Trump'ın her üç baloda da konuşma yapması bekleniyor.Soğuk nedeniyle kapalı mekanda yemin eden son ABD Başkanı, 1985'te Ronald Reagan olmuştu.Genelde yemin törenini yerinde izlemek için talep çok yüksek oluyor ve biletler büyük rağbet görüyor.Kongre üyelerine belirli sayıda bilet dağıtılıyor, kongre üyeleri de bu biletleri istedikleri şekilde seçmenlere verebiliyorlar.Bu biletler ücretsiz olsa da genelde elde etmesi çok zor oluyor.Töreni yerinde izleme imkanınız yoksa da, uzaktan izlemenizin birçok yöntemi var. Birçok kuruluş ve Beyaz Saray, yemin törenini hem televizyondan hem de internetten canlı yayınlayacak.Yerel ve federal yetkililere göre Washington DC'ye 200 bin kişi gelmesi bekleniyor.Birçok senatörü ve kongre üyesi ve yeni yönetimin davetlileri de törene katılacak.Trump, Vance ve ailelerinden sonra en önemli ikinci grup misafir de dönemlerini tamamlayan başkan ile başkan yardımcısı ile onların aileleri olacak. ABD Başkanı Biden ile Kasım ayında Trump'a yenilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i de eşleri Jill Biden ve Doug Emhoff ile birlikte törende göreceğiz.Eski başkanlar ve first ladyler de genelde yemin törenlerine katılıyorlar. Bu yıl da George ve Laura Bush ile Barack Obama'nın katılması bekleniyor, ancak Michelle Obama'nın törene katılmayacağı açıklandı.Country şarkıcısı ve American Idol yarışması şampiyonu Carrie Underwood'un törende 'America the Beautiful' şarkısını söylemesi planlanıyor. Underwood, 'Ülkemizi seviyorum ve yemin töreninde şarkı söylemeye davet edildiğim için, bu tarihi olayın küçük bir parçası olacağım için onur duyuyorum.' dedi.Amerikan grubu Village People da Trump'ın yemin töreni balolarından birinde sahne alacaklarını açıkladı.Trump, seçim mitingleri sırasında sık sık grubun şarkıları YMCA ve Macho Man'i çalıyordu. Country şarkıcısı, Trump'ın uzun süredir arkadaşı ve iş ortağı Lee Greenwood ile opera sanatçısı Christopher Macchio da törende sahne alacak.