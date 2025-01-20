Gökyüzünde belirdi; gören dilini yuttu! Nedeni ise daha şaşırtıcı...

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde dev mantar görünümlü bulut görüldü.Bölge sakinlerinin fotoğraflarını çektiği dev mantar görünümlü bulutlar, binaların üzerinde görsel şölen sundu.Bulutların mantar görünümüne gelmesi bir yandan da endişe yarattı.Peki; mantar bulutu nedir ve nasıl oluşur? İşte yanıtı!Atom bombası ve hidrojen bombası gibi nükleer patlamalardan sonra gökyüzünde mantar şeklinde oluşan devasa bulutları biliriz.Ancak mantar bulutları sadece nükleer patlamalardan sonra değil, güçlü kimyasal patlamalardan sonra da oluşabilir.Örneğin yakın zamanda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, şehrin limanındaki bir depodaki amonyum nitratın patlamasından sonra oluşan mantar şeklindeki bulut kameralar tarafından kaydedilmişti.