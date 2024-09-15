Muğla açıklarında Tekneleri alabora olan 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi Akçalı adası açıklarında bindikleri lastik bot alabora olan ve denize düşen 15, lastik botlar içinde de 21 olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botları su alan ve denize düşen 15 düzensiz göçmen ve 2 lastik bot içerisinden 21 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen ve 2 çocuk kurtardı.