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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişinin sınır hattında yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 14.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü sınırda yakalandıHudut birlikleri, sınırda göz açtırmamaya devam ediyor...

4 FETÖ'CÜ YAKALANDI
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Uzunköprü/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." denildi.