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Muğla'da denize düşen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi Akçalı adası açıklarında bindikleri lastik bot alabora olan ve denize düşen 15, lastik botta ise 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekleme: 14.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 14.09.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da denize düşen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaçak göçmenlere yönelik uygulamalar sürüyor.

Son olarak Muğla'nın Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler olduğu bilgisi aldındı.

Muğla'da denize düşen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

DENİZDE 15, BOTTA 23 GÖÇMENİ KURTARDILAR

Daha sonra bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, bindikleri lastik botun alabora olması sonucu deniz yüzeyinde 15 ve lastik bot içerisinden 23 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni kurtardı.