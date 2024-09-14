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Galatasaray’da RAMS Park’ta gol şov! Aslan, Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti

Milli aranın ardından lige dönen Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor’u sahasında ağırladı. Karşılaşmanın başından sonuna dek etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, rakibini 5-0 mağlup etmeyi başardı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 14.09.2024 - 20:18 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray’da RAMS Park’ta gol şov! Aslan, Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ettiSüper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile mücadeleye başlayan sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in 3. dakikada gelen golüyle maçta erken öne geçti.

Abdülkerim Bardakçı'nın 25. dakikada attığı golle skoru 2-0 yapan Galatasaray, ilk yarıyı da üstün kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Aslan, 49'da Gabriel Sara, 61'de Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle maçtan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligde 4'te 4 yapan Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 12 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.