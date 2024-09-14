Galatasaray’da RAMS Park’ta gol şov! Aslan, Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti
Milli aranın ardından lige dönen Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor’u sahasında ağırladı. Karşılaşmanın başından sonuna dek etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, rakibini 5-0 mağlup etmeyi başardı. İşte son dakika haberinin detayları…
Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile mücadeleye başlayan sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in 3. dakikada gelen golüyle maçta erken öne geçti.
Abdülkerim Bardakçı'nın 25. dakikada attığı golle skoru 2-0 yapan Galatasaray, ilk yarıyı da üstün kapattı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Aslan, 49'da Gabriel Sara, 61'de Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle maçtan 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte ligde 4'te 4 yapan Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 12 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile mücadeleye başlayan sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in 3. dakikada gelen golüyle maçta erken öne geçti.
Abdülkerim Bardakçı'nın 25. dakikada attığı golle skoru 2-0 yapan Galatasaray, ilk yarıyı da üstün kapattı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Aslan, 49'da Gabriel Sara, 61'de Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle maçtan 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte ligde 4'te 4 yapan Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 12 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.