Galatasaray’da RAMS Park’ta gol şov! Aslan, Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti

Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi.Yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile mücadeleye başlayan sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in 3. dakikada gelen golüyle maçta erken öne geçti.Abdülkerim Bardakçı'nın 25. dakikada attığı golle skoru 2-0 yapan Galatasaray, ilk yarıyı da üstün kapattı.İkinci yarıya da hızlı başlayan Aslan, 49'da Gabriel Sara, 61'de Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle maçtan 5-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla birlikte ligde 4'te 4 yapan Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 12 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.