Gürkan Şef'ten minik öğrencilere lezzetli sürpriz

Türkiye'nin ünlü şeflerinden Gürkan Topçu, İstanbul Tuzla'da yer alan Masalbahçe Anaokulu'nu ziyaret etti. Minik öğrencilerle bir araya gelen Gürkan Şef, çocuklara hamburgerlerinden ikram etti. Anaokulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gürkan Şef, çeşitli oyunlardan örneklerle miniklere yemek kültürüne ilişkin bilgiler de aktardı.Gürkan Şef'e hamburgerlerini tadan öğrenciler aynı zamanda gastronomiye ilişkin ilgi çekici bilgiler öğrendi. Gürkan Şef'in menüsünü tadan çocuklar bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.“EŞSİZ HAYALLERİYLE BİZE YOL GÖSTERİYORLAR”Şef Gürkan Topçu, “Bugün minik öğrencilerle bir araya geldik. Gastronominin yalnızca yemek veya karın doyurmak anlamına gelmediğini, ciddi bir ilişkilenme biçimi doğurduğunu bugün bir kez daha anladım. Kurdukları eşsiz hayallerle biz yetişkinlere yol gösteren çocuklarla bir arada olmak çok güzel bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.Topçu, okullara yönelik benzer ziyaretleri gerçekleştirmeye devam edeceğini söyledi.