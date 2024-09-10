Trafik yine kilit! Okullar açıldı yoğunlu arttı

İstanbul'da sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evden çıkanlar, trafik yoğunluğuna neden oldu.Erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ve bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluştu.İstanbul'da sabah saatlerinde bir yere yetişmek adeta işkence haline geldi.Samadıra ve Üsküdar metrosunda yaşanan kısa süreli arıza da trafik yoğunluğunu etkiledi.Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa istikametinde oluşan yoğunluk, Göztepe mevkisine kadar uzanıyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun farklı noktalarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.Cevizlibağ'da başlayan araç trafiği, Halıcıoğlu'na kadar sürüyor. Çağlayan mevkisi Zincirlikuyu istikametinde de araçlar ağır ilerliyor.Kentte toplu ulaşımda da bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.